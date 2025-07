LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Gotha (ots) - Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi sowie ein 25-jähriger Fahrer eines Citroen befuhren am heutigen Morgen in genannter Reihenfolge die B247 von Gotha in Richtung Ohrdruf. Der Audi-Fahrer kollidierte dabei mit einem Reh. Der 25-Jährige fuhr fortfolgend auf den Audi auf. Beide Fahrzeugführer sowie drei Insassen des Audi (w/24, w/26, m/29) wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr ...

