Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Gotha (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi sowie ein 25-jähriger Fahrer eines Citroen befuhren am heutigen Morgen in genannter Reihenfolge die B247 von Gotha in Richtung Ohrdruf. Der Audi-Fahrer kollidierte dabei mit einem Reh. Der 25-Jährige fuhr fortfolgend auf den Audi auf. Beide Fahrzeugführer sowie drei Insassen des Audi (w/24, w/26, m/29) wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell