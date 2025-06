Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei sucht Zeugen - Beschädigung von Versorgungskabeln an der Bahnstrecke zwischen Kluse und Lathen

Kluse/ Lathen (ots)

Bei Baggerarbeiten an der Bahnlinie Norddeich - Hamm im Bereich der Mittelstraße bei Melstrup sind am 19.06.2025 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14:30 Uhr Erdkabel am dortigen Bahndamm beschädigt worden, sodass es zu erheblichen Systemausfällen und Zugverspätungen gekommen ist.

Da die Deutsche Bahn in diesem Zusammenhang keine Arbeiten in dem Bereich in Auftrag gegeben hat, bittet die Bundespolizei im Rahmen ihrer Ermittlungen unter der Telefonnummer 04953- 999100 um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

