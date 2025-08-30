Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (Ulm) Beimerstetten - Hochzeitsvorbereitungen enden in der Gewahrsamszelle

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren Familienangehörige in einer Veranstaltungshalle in Beimerstetten damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen für eine Hochzeit zu treffen. Im Laufe dessen kam es zwischen Bruder und Schwester zunächst zum verbalen Streit. Grund hierfür war der übermäßige Alkoholgenuss des 35-jährigen Bruders und die Tatsache, dass dessen Schwester ihm den Fahrzeugschlüssel wegnahm, um einer Trunkenheitsfahrt vorzubeugen. Als sich auch noch die 24-jährige Nichte des Mannes einmischte, schlug er diese mit der Hand ins Gesicht. Die Nichte wurde durch den Schlag glücklicher Weise nur leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Auch nach dem Eintreffen der Polizei ließ sich der Mann nicht beruhigen und er kündigte weitere Straftaten an, weshalb er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,80 Promille. Da der Mann bei der Tatausführung sein Handy in der Hand hielt und seine Nichte damit auch getroffen hatte, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

