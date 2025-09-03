Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

Warendorf (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) um 16.30 Uhr kam es auf dem Geh- / Radweg an der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 14-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter bremste der Jugendliche ab und stieg von seinem Fahrzeug. Hier wurde er von einem Radfahrer angefahren der ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete. Der Radfahrer soll circa 40 bis 45 Jahre alt sein und dunkelblonde Haare haben. Das Fahrrad oder auch Pedelec soll olivgrün gewesen sein. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

