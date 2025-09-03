POL-WAF: Beckum. Porsche beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag (01.09.2025) 9 Uhr bis Dienstag (02.09.2025) 8 Uhr, wurde in Ahlen an der Hellstraße ein geparkter Hyundai angefahren. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

