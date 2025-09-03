POL-WAF: Beckum. Porsche beschädigt und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von Mitternacht bis 11.30 Uhr wurde am Alten Hammweg in Beckum ein schwarzer Porsche Macan an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
