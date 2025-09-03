PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Porsche beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von Mitternacht bis 11.30 Uhr wurde am Alten Hammweg in Beckum ein schwarzer Porsche Macan an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:33

    POL-WAF: Ahlen. Weißen Hyundai Tucson angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag (01.09.2025) 9 Uhr bis Dienstag (02.09.2025) 8 Uhr, wurde in Ahlen an der Hellstraße ein geparkter Hyundai angefahren. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:24

    POL-WAF: Ahlen. E-Scooterfahrer stößt mit Pedelecfahrerin zusammen und flüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag, 1.9.2025, 19.30 Uhr flüchtete ein E-Scooterfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Ahlen. Ein Unbekannter befuhr mit dem E-Scooter den Geh- und Radweg der Unterführung an der Bergstraße/Lütkeweg in entgegengesetzte Richtung. Ihm kam eine 74-Jährige Pedelecfahrerin entgegen und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden. ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 08:30

    POL-WAF: Drensteinfurt. Absage Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Die Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes Drensteinfurt am Donnerstag, 4.9.2025, von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr fällt wegen eines polizeilichen Einsatzes aus. Strafanzeigen können alternativ an jeder anderen Polizeiwache oder online erstattet werden. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren