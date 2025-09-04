PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin nach Auffahrunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) um 14.50 Uhr kam es in Warendorf auf der B 64 in Höhe Neuwarendorf zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Die Autos fuhren hintereinander in Richtung Warendorf. Die unbekannte Fahrerin fuhr als erste in der Reihe und bremste ihr Fahrzeug ab. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge fuhren in der Folge auf. Die Unbekannte stieg kurz aus ihrem Fahrzeug aus, entfernte sich dann aber im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes oder silbernes älteres Modell gehandelt haben. Am Auto befanden sich Kennzeichen mit WAF- Zulassung. Die Fahrerin soll circa 50-60 Jahre alt und ungefähr 1.70 bis 1.75 Meter groß gewesen sein. Sie hatte kurze hellbraune Haare. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

