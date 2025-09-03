Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei erhält Nachersatz

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am 1.9.2025 gab es bei der Kreispolizeibehörde Warendorf Nachersatz. 39 Polizistinnen und Polizisten verstärken nun die Polizeiwachen, Kriminalkommissariate und die Leitstelle. 34 von ihnen haben gerade ihre Ausbildung beendet und nun heißt es, das Gelernte in der Praxis anwenden. Landrat Dr. Olaf Gericke nahm den jungen Polizeikommissarinnen und -kommissaren noch den Diensteid ab.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten füllen die Lücken, die durch bereits erfolgte Versetzungen und Pensionierungen entstanden sind oder bis zum Frühjahr entstehen werden.

Herzlich willkommen!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell