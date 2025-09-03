PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei erhält Nachersatz

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei erhält Nachersatz
  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Am 1.9.2025 gab es bei der Kreispolizeibehörde Warendorf Nachersatz. 39 Polizistinnen und Polizisten verstärken nun die Polizeiwachen, Kriminalkommissariate und die Leitstelle. 34 von ihnen haben gerade ihre Ausbildung beendet und nun heißt es, das Gelernte in der Praxis anwenden. Landrat Dr. Olaf Gericke nahm den jungen Polizeikommissarinnen und -kommissaren noch den Diensteid ab.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten füllen die Lücken, die durch bereits erfolgte Versetzungen und Pensionierungen entstanden sind oder bis zum Frühjahr entstehen werden.

Herzlich willkommen!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:38

    POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) in der Zeit von 5.15 Uhr bis 11 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Sudkamp in Ennigerloh-Enniger ein. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:37

    POL-WAF: Kreis Warendorf. Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten

    Warendorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (03.09.2025) kontrollierten Polizisten um 00.30 Uhr in Warendorf (Münsterstraße) und um 00.45 in Ahlen (Im Pattenmeicheln) jeweils einen Autofahrer. Bei beiden stellten die Polizisten fest, dass diese unter Drogeneinfluss standen. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:36

    POL-WAF: Ahlen. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (02.09.2025) um 16.30 Uhr kam es auf dem Geh- / Radweg an der Warendorfer Straße in Ahlen zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 14-jähriger Ahlener befuhr mit einem E-Scooter den Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Zufahrt zu einem Lebensmitteldiscounter bremste der Jugendliche ab und stieg von seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren