POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei erhält Nachersatz
Warendorf (ots)
Am 1.9.2025 gab es bei der Kreispolizeibehörde Warendorf Nachersatz. 39 Polizistinnen und Polizisten verstärken nun die Polizeiwachen, Kriminalkommissariate und die Leitstelle. 34 von ihnen haben gerade ihre Ausbildung beendet und nun heißt es, das Gelernte in der Praxis anwenden. Landrat Dr. Olaf Gericke nahm den jungen Polizeikommissarinnen und -kommissaren noch den Diensteid ab.
Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten füllen die Lücken, die durch bereits erfolgte Versetzungen und Pensionierungen entstanden sind oder bis zum Frühjahr entstehen werden.
Herzlich willkommen!
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell