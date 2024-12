Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei nimmt Hinweise ernst und zeigt Präsenz

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

(TB) In den vergangenen Tagen mehrten sich die Hinweise, dass es insbesondere in Bad Oeynhausen und Porta Westfalica zum verdächtigen Ansprechen von Kindern kam. In zwei Fällen wurden Personen festgestellt, die sich Kinder in unangemessener Weise genähert und angesprochen haben. Eine Gefahr ging von ihnen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht aus. Die Polizei nimmt die Besorgnis ernst und geht den Hinweisen nach. Zudem wurde die Präsenz an den Schulen deutlich erhöht.

Der erste Fall ereignete sich bereits am Samstagmorgen (07.12.) in der Nähe des IKG Gymnasium Bad Oeynhausen. Ein zweites Ansprechen wurde in der Folgewoche aktenkundig. Hierzu laufen die Ermittlungen noch. Zudem gab es von einer weiteren Person Kontaktversuche zu Schülern am angrenzenden Schulzentrum Süd. Hier konnte nach einem Zeugenhinweis ein Senior aus Bad Oeynhausen ermittelt werden.

In der laufenden Woche gab es ferner in Porta Westfalica-Holzhausen und Hausberge Feststellungen zum verdächtigen Ansprechen von Kindern. Hier wurde ein Mann wiedererkannt. Wie auch beim Bad Oeynhausener führten die Beamten eine Gefährderansprache durch.

In den gemeldeten Fällen hat die Polizei Kontakt mit den Schulleitungen aufgenommen und Präventionshinweise zur Verfügung gestellt.

