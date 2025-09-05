PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ennigerloh. Rollerfahrer kollidiert mit Reh

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) gegen 6 Uhr kam es auf dem Schürenbrink in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 17-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Schürenbrink in Richtung Beelen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Roller entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

