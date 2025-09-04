POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025) um 4.35 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Dolberger Straße in Ahlen einen Pkw. Am Steuer saß ein 34-jähriger Ahlener. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf einen Drogenkonsum bei dem Ahlener fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

