POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Am Montag, 8.9.2025 fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Ennigerloh von 10.0 Uhr bis 12.00 Uhr aus personellen Gründen aus. In dringenden Fällen kann die Polizeiwache in Oelde oder jede andere Polizeiwache aufgesucht werden. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar.
