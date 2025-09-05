POL-WAF: Beckum. Polizisten bei Widerstand leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (04.09.2025) gegen 15.45 Uhr wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz an der Herderstraße in Beckum durch einen 24-jährigen Mann ohne Wohnsitz leicht verletzt.
Die Beamten waren zu einer körperlichen Auseinandersetzung im privaten Umfeld gerufen worden. Als sie eintrafen, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und warf dabei einen Tisch in Richtung der Beamten. Diese überwältigten den 24-Jährigen, hierbei wehrte er sich erheblich und verletzte dabei die Polizisten. Sie nahmen ihn anschließend in Gewahrsam. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten durchgehend.
Ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurden eingebunden, um ihn anschließend in eine Fachklinik zu bringen, Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.
