PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Polizisten bei Widerstand leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) gegen 15.45 Uhr wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz an der Herderstraße in Beckum durch einen 24-jährigen Mann ohne Wohnsitz leicht verletzt.

Die Beamten waren zu einer körperlichen Auseinandersetzung im privaten Umfeld gerufen worden. Als sie eintrafen, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß und warf dabei einen Tisch in Richtung der Beamten. Diese überwältigten den 24-Jährigen, hierbei wehrte er sich erheblich und verletzte dabei die Polizisten. Sie nahmen ihn anschließend in Gewahrsam. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten durchgehend.

Ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurden eingebunden, um ihn anschließend in eine Fachklinik zu bringen, Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:17

    POL-WAF: Sendenhorst. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (04.09.2025) um 17 Uhr kam es an der Einmündung L 520 / K 33 in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die K 33 und beabsichtigte nach links in Richtung Münster abzubiegen. Hier fuhr ein 28-jähriger Sendenhorster mit seinem Pkw in Richtung Sendenhorst. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:12

    POL-WAF: Ennigerloh. Rollerfahrer kollidiert mit Reh

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (04.09.2025) gegen 6 Uhr kam es auf dem Schürenbrink in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 17-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Schürenbrink in Richtung Beelen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:00

    POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Am Montag, 8.9.2025 fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Ennigerloh von 10.0 Uhr bis 12.00 Uhr aus personellen Gründen aus. In dringenden Fällen kann die Polizeiwache in Oelde oder jede andere Polizeiwache aufgesucht werden. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren