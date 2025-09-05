Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Zeuge bemerkt Einbruch. Zwei Täter flüchten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) gegen 23.15 Uhr hörte eine Zeuge an der Lippstädter Straße in Wadersloh-Liesborn verdächtige Geräusche vom Gelände eines Lebensmittelmarktes. Er beobachtete zwei Personen mit Taschenlampen und einen am Markt abgestellten Transporter. Weiterhin stand das sonst geschlossene Zufahrtstor offen. Der Zeuge stellte sein Auto vor das Tor und verständigte die Polizei.

Die beiden Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Friedhof. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der am Markt zurückgelassene Transporter war bereits mit Diebesgut beladen worden.

Wer hat im Bereich des Tatortes oder des Friedhofes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

