Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw überschlägt sich - eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025, 15.00 Uhr) kam es in Beckum zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 64-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Pkw auf der Ahlener Straße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der wiederum gegen einen weiteren davor geparkten Pkw stieß. Der Pkw des Beckumers überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Pkw-Fahrer zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, sein beschädigter Pkw wurde abgeschleppt.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 57.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell