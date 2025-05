Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Rostock (ots)

Am Montag, den 05.05.2025, kam es gegen 17:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Auffahrt zur Bundesstraße 103, an der Anschlussstelle Kritzmow in Fahrtrichtung Rostock-Warnemünde.

Ein 60-jähriger, deutscher Motorradfahrer aus Rostock kam aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde er in eine Rostocker Klinik eingeliefert.

Am Motorrad sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Anschlussstelle zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell