Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Warendorf (ots)

Eine 33-jährige Beifahrerin aus Ahlen ist bei einem Auffahrunfall am Samstag (06.09.2025, 18.40 Uhr) in Ahlen verletzt worden.

Der 36-jährige Fahrer des Autos (aus Ahlen) war zusammen mit der Beifahrerin auf der Dolberger Straße unterwegs und bremste wegen eines querenden Radfahrers langsam ab. Ein dahinterfahrender 20-jähriger Ahlener, fuhr aus noch unklarer Ursache mit seinem Lkw auf das Auto auf und verletzte die Beifahrerin leicht.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell