POL-WAF: Sendenhorst. Pkw vermutlich in Brand gesetzt
Warendorf (ots)
Am frühen Sonntagmorgen (07.09.2025, 04.50 Uhr) stellten Anwohner der Straße Auf dem Bült in Sendenhorst nach vorherigen Knallgeräuschen eine brennende Hecke und einen danebenstehenden brennenden Pkw fest. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.
Wer hat dort vor 04.50 Uhr verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
