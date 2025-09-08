PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Pkw vermutlich in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.09.2025, 04.50 Uhr) stellten Anwohner der Straße Auf dem Bült in Sendenhorst nach vorherigen Knallgeräuschen eine brennende Hecke und einen danebenstehenden brennenden Pkw fest. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Wer hat dort vor 04.50 Uhr verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

