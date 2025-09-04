PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Auto kollidiert frontal mit Lkw - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Dortmund verlor am frühen Mittwochmorgen (3. September, 04:35 Uhr) auf der Osloer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Lkw frontal zusammen.

Rettungswagen brachten den unter Schock stehenden Opel-Fahrer und seinen 34-jährigen Beifahrer zur Behandlung in Krankenhäuser. Der ebenfalls 34 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug und das Auto waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Osloer Straße.

Warum der 23-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats 21. Hinweise auf Alkohol oder andere berauschende Mittel haben sich vor Ort nicht ergeben.

