Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Zeuge erwischt Hotel-Einbrecher - 49-Jähriger in U-Haft

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Dienstagmorgen (2. September, 5 Uhr) einen Einbruch in ein Hotel an der Kremerstraße beobachtet und sofort die Polizei alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe und sahen einen Mann, der gerade aus einem Fenster sprang. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Realschulstraße und ließ dabei einen Hammer sowie eine Box mit Münzgeld fallen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Da der Mann trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehenblieb, setzten die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der 49-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, anschließend vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Einsatzkräfte stellten die zuvor weggeworfenen Sachen sicher, zudem ein paar Handschuhe und diverse Ausweispapiere und Gegenstände, die der Mann bei sich führte, ihm aber nicht zuzuordnen waren - zum Beispiel Damen-Portemonnaies samt Inhalt und eine weitere Geldbörse mit einem serbischem Führerschein. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.

Der bereits vorbestrafte Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Der 49-Jährige sitzt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahl in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell