POL-DU: Obermeiderich: Unfall mit zwei Kehrmaschinen und Linienbus - Fahrzeug kippt um

Duisburg

An der Bushaltestelle Theodor-Heuss-Straße hat es am Dienstagvormittag (2. September, 11:10 Uhr) einen Unfall mit zwei Kehrmaschinen und einem Linienbus gegeben.

Nach bisherigem Kenntnisstand waren die beiden Reinigungsfahrzeuge hintereinander auf der Duisburger Straße unterwegs. Der Fahrer der vorderen Kehrmaschine (50) bremste ab, um einem stehenden Linienbus auszuweichen. Der nachfolgende Fahrer (ebenfalls 50) konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurde die erste Kehrmaschine auf die linke Fahrspur gedrückt und kippte auf die Seite. Dabei zerbrach eine Glasscheibe der Haltestelle. Die zweite Kehrmaschine prallte im Anschluss gegen den Linienbus.

Der 50-jährige Fahrer des hinteren Fahrzeugs verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Sein Arbeitskollege blieb zwar äußerlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Der Busfahrer (59) und Fahrgäste kamen ohne Verletzungen davon.

Die umgekippte Kehrmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

