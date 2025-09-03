Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Unfall nach mutmaßlichem Lachgaskonsum

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein 19-jähriger Duisburger fuhr in seinem Wagen am Montagmorgen (1. September 5:43) mit zwei Bekannten (16, 19) die Schifferstraße in Richtung Am Innenhafen und verunfallte. Als er im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, überschlug sich dieses und landete in einem Grünstreifen auf dem Dach. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

In Folge des Aufpralls verletzte sich der Fahrer schwer. Der 16-jährige Beifahrer verletzte sich leicht. Rettungswagen brachten beide zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser. Der anderer Mitfahrer saß auf der Rückbank, verletzte sich leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Weil das Auto nicht mehr fahrbereit war, zog ein Abschleppunternehmen den Wagen aus dem Grünstreifen. Die Polizisten stellten im Kofferraum des Pkw Lachgasflaschen fest. Den Führerschein des jungen Fahrers stellten die Beamten sicher. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe, wegen des Verdachts des Konsums von Lachgas.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 19-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell