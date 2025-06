Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Radfahrer beschädigt Auto

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstag (21.06.25) einen blauen Opel Corsa beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 00.10 Uhr, wie dieser den Parkplatz den Bendix-Geländes befuhr. Er wollte diesen in Richtung Lüdinghauser Straße verlassen, als der Unbekannte mit einem Auto kollidierte. Beim Aufrichten des Fahrrads schrammte er mit dem Lenker über einen Scheinwerfer des geparkten Autos. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

