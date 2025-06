Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rödder, K13/ Motorradfahrer stürzt

Coesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen ist am Sonntag (22.06.25) auf der K13 in Rödder gestürzt. Seine 16-jährige Mitfahrerin aus Recklinghausen erlitt bei dem Unfall Verletzungen, worauf sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam. Zuvor hatten sie gegen 17.50 Uhr versucht, einer 15-jährigen Motorrollerfahrerin aus Dülmen durch Anschieben zu helfen, ihr Gefährt zu starten. Dabei kam es zu dem Verkehrsunfall. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

