Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: 85-Jähriger beraubt - Täter flüchtet mit Handtasche

Duisburg (ots)

Ein Duisburger ist am Mittwochvormittag (3. September, 9:40 Uhr) auf der Herbertstraße in Mittelmeiderich beraubt worden. Der 85-Jährige war auf einem Fußweg nahe eines Getränkemarktes unterwegs, als sich ihm ein Unbekannter von hinten näherte und ihn plötzlich stieß. Der Senior konnte gerade noch verhindern, zu Boden zu fallen. In diesem Moment entriss der Täter ihm eine blaue Umhängetasche, in der sich eine Geldbörse und ein Autoschlüssel befanden.

Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute zunächst in Richtung Auf dem Damm und weiter in Richtung Unter den Ulmen. Dabei wurde er von einer weiteren männlichen Person begleitet.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,85 Meter groß, stabile Statur bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, schwarzem Pullover und Badelatschen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

