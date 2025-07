Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3

Wiesbaden (ots)

BAB3, zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein, Fahrtrichtung Frankfurt, Mittwoch, den 02.07.2025, 20.34 Uhr

Bei einem Unfall auf der A3 wurde ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg befuhr mit seiner Harley-Davidson die A3,von Limburg kommend, in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein kam er ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern, prallte in die Mittelleitplanke und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A3 ist zur Zeit in Richtung Frankfurt noch voll gesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens eine Stunde andauern.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell