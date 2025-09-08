Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (06.09.225, 18.00 Uhr) eine 19-jährige Beifahrerin in Beckum verletzt worden.

Ein 23-jähriger Mann aus Ennigerloh-Ostenfelde war in seinem Auto auf der Geißlerstraße in Fahrtrichtung Neubeckum unterwegs. Vor ihm fuhr ein 26-jähriger Ostenfelder in seinem Pkw - zusammen mit der 19-jährigen Beifahrerin aus Ennigerloh. Als der 26-Jährige abbog, fuhr ihm der 23-Jährige auf. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell