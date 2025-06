Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag haben drei Männer einen 54-Jährigen schwer verletzt. Gegen 01:30 Uhr haben Zeugen die Auseinandersetzung an der "Johannesstraße" beobachtet. Dabei ist dem 54-Jährigern aus Arnsberg auch gegen den Kopf getreten worden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen sind geflüchtet. Einen 19-jährigen Arnsberger hat die Polizei bereits identifiziert. Zwei weitere Tatverdächtige sind in Richtung Neheimer Markt geflüchtet. Zeugenangaben zufolge sind beide Männer ungefähr 1,70 Meter groß. Einer soll einen schwarzen Pullover und eine Jeans, der andere eine blaue Jacke und eine Kappe getragen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Die Polizeiwache in Arnsberg ist unter 02932 - 90200 erreichbar.

