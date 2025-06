Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise auf einen Raub, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Meschede (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:45 Uhr soll es zu einem Raum am Sportplatz "Im Westhof" gekommen sein. Ein 24-Jähriger aus Meschede hielt sich am Sportplatz auf. Zeugenangaben zufolge erschien ein unbekannter Mann mit einer Waffe und forderte Wertgegenstände. Aktuellen Erkenntnissen nach hat der vermeintliche unbekannte Täter Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 - 90200 entgegen.

