Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Altöl

Paderborn/Paderborn Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte haben Anfang der Woche an einem Schnellrestaurant am Frankfurter Weg und an einem Imbiss in Paderborn-Schloß Neuhaus Fässer mit Frittierfett, welches zur Abholung durch einen Entsorgungsbetrieb bereitstand, gestohlen und flohen in unbekannte Richtung.

Am Montag, 25. August gegen 05.50 Uhr stahlen Unbekannte fünf Fässer mit Altöl an einem Schnellrestaurant in Paderborn am Frankfurter Weg. Der Geschäftsführer erstattete gegen Mittag Anzeige bei der Polizei. Die Fässer standen im Innenhof zur Abholung durch einen Entsorger bereit. Die Videoüberwachung zeigt zwei männliche Personen, die sich über das Dach Zutritt zum Innenhof verschafften, die Tonnen auf den Hof schoben und anschließen zurückbrachten. Die Diebe flohen in unbekannte Richtung.

Zwischen Sonntag, 24. August, 21.00 Uhr und Montag, 25. August, 07.00 Uhr stahl jemand an einem Schnellimbiss an der Kerssenbrockallee in Paderborn-Schloß Neuhaus ebenfalls Altöl, welches zur Entsorgung bereitstand. Ein Unbekannter schöpfte hier das Fett mit einem Eimer ab, bevor er mit einem weißen Bulli in unbekannte Richtung davonfuhr. Bereits mehrfach wurden an dem Imbiss auch Kanister mit Altöl gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

