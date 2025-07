Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Oberhausen: Bootsführer steuert angetrunken - Weiterfahrt untersagt

Duisburg/Oberhausen (ots)

Ein Mitarbeiter des Hafens rief die Wasserschutzpolizeiwache Essen am Dienstagabend (01. Juli, 22:12 Uhr) zum Rhein-Herne-Kanal (Kilometer 6,1) in Höhe von Oberhausen, weil ein Sportbootführer zu schnell gefahren sei und es in Folge dessen zum Streit kam.

Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin das beschriebene Boot. Der Bootsführer (39) machte auf die Beamten einen angetrunkenen Eindruck und antwortete leicht verwaschen. Daraufhin führten die Wasserschützer mit ihm einen freiwilligen Atemalkoholvortest durch, der positiv ausfiel. Zudem konnten sie leere Alkoholflaschen an Bord feststellen.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und legten das Boot fest. Dann brachten sie ihn zur Polizeiwache Oberhausen, wo ein Arzt ihm eine freiwillige Blutprobe entnahm. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell