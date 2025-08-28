Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Enger Weg in Delbrück-Westenholz sucht die Polizei Zeugen.

Der 26-jährige Mieter der Wohnung hatte diese am Mittwochabend, 27. August, gegen 18.00 Uhr verlassen. Als er um 21.35 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass die Eingangstür beschädigt war und offen stand. Ein Täter war nicht mehr vor Ort. Der Mann alarmierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolgslos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell