LPI-GTH: Diebstahl einer Simson aus Garage - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Am Samstag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Otto-Jäger-Straße in Friedrichroda ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 27-Jähriger Fahrer eines grauen VW Polo einen vorfahrtsberechtigten Fahrer einer Mercedes V-Klasse und verursachte Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Ein bei dem VW-Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Er wurde zur Durchführung ...

