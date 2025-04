Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Gotha (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Otto-Jäger-Straße in Friedrichroda ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 27-Jähriger Fahrer eines grauen VW Polo einen vorfahrtsberechtigten Fahrer einer Mercedes V-Klasse und verursachte Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Ein bei dem VW-Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (Ls)

