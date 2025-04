LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Sonntag kontrollierte eine Steifenwagenbesatzung gegen 01:10 Uhr in der Enckestraße in Gotha einen 17-Jährigen Fahrer eines E-Rollers. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme verbracht. Weiterhin wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Ls) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

