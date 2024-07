Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl

Eisenach (ots)

Am Nachmittag des 05. Juli begab sich ein 35-Jähriger (algerisch) in einen Drogeriemarkt in der Karlstraße und entwendete dort Parfüm. Eine Mitarbeiterin versuchte den Mann an seiner Tat zu hindern. Dieser entriss der Frau seine Tragetasche mit dem Beutegut wieder. Bei der Flucht mit dem Beutegut verletzte der 35-Jährige zudem zwei Kunden des Geschäftes. Im Rahmen von sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, konnten die Beamten der Eisenacher Polizei den 35-Jährigen stellen. Dieser wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 35 Jahre alte Mann wurde festgenommen und in der weiteren Folge in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (jd)

