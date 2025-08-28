PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Kerssenbrockallee in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Mittwochabend, 27. August, der 20-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 20-Jährige war gegen 01.30 Uhr mit einem VW T-Cross in Richtung Münsterstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache steuerte er zu weit nach rechts und kollidierte dort mit einem am Rand geparkten Land Rover. Durch den Zusammenstoß drehe sich der VW, kippte auf die rechte Seite und blieb quer auf der Straße liegen. Der Land Rover stieß noch gegen einen vor ihm abgestellten Skoda Fabia und beschädigte diesen am Heck. Der 20-jähriger Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer konnten sich selbständig aus dem T-Cross befreiten. Ein Rettungswagen behandelte ihre leichten Verletzungen vor Ort. Den Transport in umliegende Krankenhäuser lehnten beide ab. Einen Verdacht auf Alkohol- oder Drogenkonsum beim Fahrer ergab sich nicht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Land Rover war nicht mehr fahrtüchtig. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

