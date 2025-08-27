Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Inhaber eines Quads

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht den Inhaber eines Quads, welches bereits am 07. Juli auf Höhe des Güsenhofsees an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager gefunden worden ist.

Ein Zeuge hatte das nicht zulassungsfähige Fahrzeug im Wald entdeckt und die Polizei verständigt. Das Quad war bislang polizeilich nicht ausgeschrieben und konnte keinem Diebstahl und auch keiner Straftat zugeordnet werden. Seine Originalfarbe ist vermutlich orange. Für die Fahrt in das Waldgebiet scheint es überbrückt worden zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Quad oder zu dem Inhaber geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

