Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Rohbau

Hövelhof-Riege (ots)

(md) Zwischen Montag, 25. August 8.00 Uhr und Dienstag, 26. August, 07.15 Uhr stahlen Unbekannte aus einem Rohbau am Junkern Feld in Hövelhof-Riege Werkzeuge und Bauutensilien aus einem Rohbau und flohen in unbekannte Richtung.

Dem Bauherrn war die Tat am Dienstagmorgen aufgefallen und er alarmieret die Polizei. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Ein Zeuge hatte gegen 02.00 Uhr einen schwarzen oder blauen Kleinwagen an dem Rohbau gesehen und eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen, die mit dem Auto die Örtlichkeit verließ.

Wer weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

