PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Freibadeinbruch gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 25. August, 20.30 Uhr und Dienstag, 26. August, 09.00 Uhr in ein Freibad an der Hermann-Löns-Straße in Schloß Neuhaus ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Mitarbeiterin stellte am Dienstagmorgen ein aufgehebeltes Fenster sowie diverse Einbruchsspuren am Imbiss des Bades fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten den Imbiss durchsucht und waren anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand geringer Schaden.

Zeugen, die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:54

    POL-PB: Diebstahl aus Rohbau

    Hövelhof-Riege (ots) - (md) Zwischen Montag, 25. August 8.00 Uhr und Dienstag, 26. August, 07.15 Uhr stahlen Unbekannte aus einem Rohbau am Junkern Feld in Hövelhof-Riege Werkzeuge und Bauutensilien aus einem Rohbau und flohen in unbekannte Richtung. Dem Bauherrn war die Tat am Dienstagmorgen aufgefallen und er alarmieret die Polizei. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Ein Zeuge hatte gegen 02.00 Uhr einen schwarzen oder blauen Kleinwagen an dem Rohbau ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:50

    POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Zwischen Montag, 04. August, 12.00 Uhr und Dienstag, 26. August, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung am Paderwall in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte hatten sich Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss verschafft, die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren