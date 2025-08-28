Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Freibadeinbruch gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 25. August, 20.30 Uhr und Dienstag, 26. August, 09.00 Uhr in ein Freibad an der Hermann-Löns-Straße in Schloß Neuhaus ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Mitarbeiterin stellte am Dienstagmorgen ein aufgehebeltes Fenster sowie diverse Einbruchsspuren am Imbiss des Bades fest und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten den Imbiss durchsucht und waren anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand geringer Schaden.

Zeugen, die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

