Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenverdacht

Hemer (ots)

Am Mittwochabend um 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife an der Bahnhofstraße eine Pkw-Fahrerin. Sie gab zunächst die Personalien ihrer Schwester an, weil sie keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Polizeibeamten bemerkten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb die Hemeranerin zur Wache nach Iserlohn gebracht wurde. Dort nahm ihr ein Arzt Blutproben ab. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und beschimpfte die 42-Jährige wieder und wieder die Polizeibeamten. (cris)

