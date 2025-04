Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Festnahme am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (28. April 2025) gegen 03:00 Uhr nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Rostock einen 31-jährigen Inder fest. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Lübeck einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den 31-jährigen Mann anordnete. Grund hierfür war eine Verurteilung durch das Amtsgericht Ahrensburg wegen Diebstahls. Im November 2024 verurteilte ihn das Gericht mit Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.350,- Euro. Da er die Geldstrafe nicht zahlte, erging ein Haftbefehl gegen ihn. Eine Streife der Bundespolizei verbrachte den Mann in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

