POL-MK: Fahrer unter Betäubungsmitteln oder Alkohol

Hemer (ots) - Um 18.30 Uhr kam es an der Dorfstraße in Landhausen zu einem Wohnungsbrand. In einer Erdgeschosswohnung brachten die Flammen die Fensterscheiben zum Zerspringen, das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar. Im Gebäude war niemand, nun wird durch die Kriminalpolizei zur Brandursache ermittelt. Hier wird derzeit ein fahrlässiger Umgang mit Feuer in Betracht gezogen. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Lagerraum an der Ihmerter Straße geplündert. Der ...

