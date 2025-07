POL-MK: Mit Schockanruf Schmuck erbeutet

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter sind in zwei Gartenlauben an der Leifringhauser Straße eingebrochen. Gestern Morgen wurde der Einbruch bemerkt, der innerhalb der letzten sieben Tagen stattgefunden haben muss. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Ebenso zu Diebstählen aus Autos: In der Nacht auf Donnerstag wurden drei Fahrzeuge an der Schützenstraße, der Martin-Niemöller-Straße und dem Stüttinghauser Ring gewaltsam geöffnet, Dokumente wurden entwendet. Am ...

