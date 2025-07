Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei Gartenlauben an der Leifringhauser Straße eingebrochen. Gestern Morgen wurde der Einbruch bemerkt, der innerhalb der letzten sieben Tagen stattgefunden haben muss. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Ebenso zu Diebstählen aus Autos: In der Nacht auf Donnerstag wurden drei Fahrzeuge an der Schützenstraße, der Martin-Niemöller-Straße und dem Stüttinghauser Ring gewaltsam geöffnet, Dokumente wurden entwendet. Am Stüttinghauser Ring schlug der Täter die Scheibe des Autos ein, was ein Anwohner bemerkte. Er konnte aus dem Schlaf geweckt noch durch sein Fenster erkennen, wie ein dunkel gekleideter Mann von schlanker Statur davonlief. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht angetroffen werden, Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell