POL-MK: Mit 120 statt 70 durch Ihne: Fahrverbot

Lüdenscheid (ots) - Eine Spritztour mit einem Werkstattwagen durch Gevelndorf endete am Mittwochabend mit einem hohen Sachschaden und einem Bündel von Strafanzeigen. Ein 25-jähriger Lüdenscheider hielt sich zusammen mit seiner Freundin und zwei Kollegen in einer Wohnung in Gevelndorf auf. Nach einem Streit wollte er gegen 19.30 Uhr angeblich seinen Rucksack aus dem Firmenwagen holen. Tatsächlich fuhr er jedoch mit ...

mehr