Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Fahrerlaubnis Unfälle gebaut und geflohen

Lüdenscheid (ots)

Eine Spritztour mit einem Werkstattwagen durch Gevelndorf endete am Mittwochabend mit einem hohen Sachschaden und einem Bündel von Strafanzeigen.

Ein 25-jähriger Lüdenscheider hielt sich zusammen mit seiner Freundin und zwei Kollegen in einer Wohnung in Gevelndorf auf. Nach einem Streit wollte er gegen 19.30 Uhr angeblich seinen Rucksack aus dem Firmenwagen holen. Tatsächlich fuhr er jedoch mit dem Wagen los, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat und unter Alkoholeinfluss stand. Auf dem Weg über den Brockhauser Weg in Richtung Altenaer Straße ramponierte er drei geparkte Pkw. Mit geplatztem Reifen und deformierter Felge blieb der Transporter in Höhe der Pizzeria liegen. Zwei Kollegen nahmen mit einem Pkw die Verfolgung auf, erreichten den Firmenwagen und zogen dem 25-Jährigen den Zündschlüssel ab. Der flüchtete zu Fuß. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Um 19.54 Uhr entdeckte die Besatzung einer der eingesetzten Streifenwagen ihn am Brockhauser Weg und fixierte ihn. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Dabei schrie er die Polizeibeamten an, beleidigte und beschimpfte sie. Im Gewahrsam holte er zu einem Faustschlag gegen einen Polizeibeamten aus. Die Polizeibeamten brachten ihn erneut zu Boden. Der 25-Jährige bekam Strafanzeigen wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen, Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sein Kollege, der ihn verfolgt hatte, wurde ebenfalls zur Blutprobe gebeten. Der Sachschaden liegt bei knapp 30.000 Euro. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell