POL-MK: Auf Computer zugegriffen und Geld abgebucht

Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Mittwoch haben sich Unbekannte an gleich vier Fahrzeugen Am Kohlberg zu schaffen gemacht. Zwischen 22-4.30 Uhr gelangten sie teilweise durch Hebeln an das Fahrzeuginnere und stahlen somit persönliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Mittwochfrüh wurde gegen 4.30 Uhr ein Mann gemeldet, der gewaltsam durch ein Fenster in einen Wohnwagen an der Parkstraße ...

