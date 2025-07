Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Abbuchung

Menden (ots)

Eine 37 Jahre alte Mendenerin wurde gestern Mittag durch einen vermeintlichen Paypal-Mitarbeiter angerufen. Dieser habe ihr auf Englisch erklärt, dass auf ihrem Konto verdächtige Abbuchungen vorgemerkt seien. 500 Euro würde ihr jemand abbuchen wollen, dies müsse man nun verhindern. So wurde sie im Laufe des Telefonats dazu angeleitet, eine App zu installieren, mit welcher der Anrufer Zugriff auf ihr Handy erlangte. So wollte er sie vor den Angriffen schützen. Letztlich war es dann jedoch er, der Abbuchungen vornahm, indem er über ihr Handy an die Daten und Konten der Geschädigten gelangte. Somit ist nun ein vierstelliger Schaden entstanden. Die Kripo ermittelt in der Sache und warnt vor den Betrügern am Telefon. (lubo)

