Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Banker bestehlen Seniorin

Iserlohn (ots)

Fake-Banken bieten Rundum-Service: Angebliche Mitarbeiter einer Bank haben am Donnerstag erst bei einer Seniorin angerufen und dann ihre Bankkarte abgeholt.

Am Donnerstagnachmittag klingelte das Mobiltelefon der 73-Jährigen: Ein Mann stellte sich als Mitarbeiter ihrer Bank vor und behauptete, dass eine größere Summe abgebucht werden solle. Das müsse er überprüfen. Die Seniorin widersprach dieser angeblichen Abbuchung. Ihr sei das Gespräch merkwürdig vorgekommen, berichtete sie später der Polizei. Dennoch nannte sie dem angeblichen Banker am Telefon ihre PIN. Noch während des laufenden Telefonates klingelte es an der Haustür und ein anderer, angeblicher Banker stellte sich vor, um ihre angeblich defekte EC-Karte abzuholen. Erst als das Telefonat beendet und der Besucher weg waren, beriet sie sich am Telefon mit einer Freundin und nahm von sich aus Kontakt zu ihrer Bank auf. So stellte sich das Ganze als Betrug heraus. Inzwischen hatten die Täter bereits eine hohe Geldsumme abgebucht. Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon keine sensiblen Informationen preis! Am Telefon kann sich jeder für alles und jeden ausgeben! Banken rufen nicht an, um nach PIN zu fragen! Händigen Sie niemandem an der Haustür Ihre Bankkarte aus! (cris)

