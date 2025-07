POL-MK: Lagerfeuer aus Müll - Baucontainer aufgebrochen

Kierspe (ots) - Nach einem Schockanruf hat eine 87-jährige Kiersperin am Donnerstag ihren Schmuck an falsche Polizeibeamte übergeben. Der einzig gute Aspekt: Ihr Sohn hat keinen schweren Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen für ein Kind verursacht. Mit dieser Behauptung setzte sie eine Anruferin am Nachmittag unter Druck. Damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis komme, forderte die angebliche Polizeibeamtin eine hohe ...

